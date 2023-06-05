Концерт Дианы Арбениной в Краснодаре перенесен на вторую половину июня

Концерт Дианы Арбениной, который должен был пройти в Краснодаре 12 июня, перенесен на вторую половину месяца. Точная дата станет известна в ближайшее время, сообщила артистка в своем Telegram-канале.

«Я очень надеялась что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня»,— отметила певица.

Концерт Дианы Арбениной к 30-летию группы «Ночные снайперы» в Краснодаре должен был пройти в ДС «Олимп» 12 июня. В конце мая концертный директор группы Александра Рерих сообщала, что певица получила травму спины, но, несмотря на это, тур не отменяли. Позже Диана Арбенина сама прокомментировала информацию об отмене концерта в Краснодаре.

Татьяна Ручкина

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