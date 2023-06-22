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Коммерсантъ FM
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Reuters: демпфер для бензина в России вырастет на 31%, для дизтоплива — на 51%

Предварительная величина июньского демпфера для автобензина составит 17 300 руб. за 1 т, что на 31% выше, чем в мае. Для дизельного топлива предварительная величина составит 13 750 руб. за 1 т, что на 51% выше майского значения. Такие расчеты приводит агентство Reuters.

Общая сумма налоговой компенсации нефтяникам за поставки топлива в июне может вырасти до 112 млрд руб., на 41%. Повышение размера госсубсидии произойдет на фоне ослабления рубля по отношению к доллару, повышения мировых котировок автобензина и дизтоплива, а также за счет уменьшения дисконта нефти Urals к котировке North Sea Dated, отмечает Reuters.

Демпфер — это инструмент сдерживания цен внутри РФ при росте мировых цен на сырье. Он вычисляется как часть разницы между экспортной ценой на топливо и индикативной внутренней ценой.

В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов объявил, что власти с июля планируют вдвое снизить демпферные субсидии. С начала года российские компании увеличили экспорт бензина до 2,5 млн т, на 37%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Топливненькая пошла».

Мария Федотова

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