ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников Выборгского судостроительного завода и «Корпорации морского приборостроения». Речь, в частности, идет о строительстве нового жилого комплекса для жителей Выборгского района. Для сотрудников «Корпорации морского приборостроения» также будут действовать специализированные ипотечные продукты и индивидуальные условия в рамках зарплатного проекта.

Банк «Дом.РФ» начнет открывать банковские счета по биометрии до конца августа этого года. Физические лица смогут открыть счет с помощью данных, занесенных в Единую биометрическую систему, своего голоса и фотографии. Сейчас разработка находится на финальной стадии, отметили в банке.

Арбитражный суд Москвы запретил компании Siemens продолжать разбирательства в ФРГ о техобслуживании «Ласточек». В мае 2022 года холдинг РЖД сообщил, что техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено под руководством и контролем РЖД в рамках российского законодательства.