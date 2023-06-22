МИД Молдавии вызвал российского посла из-за реакции Сальдо на обстрел Чонгарского моста

МИД Молдавии вызвал российского посла из-за заявления врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Комментируя обстрел Чонгарского моста, он заявил, что России известны координаты мостов в украинской Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты, и пообещал «серьезный ответ».

Джурджулешты — село в Кагульском районе Молдавии на границе с Румынией и Украиной. Этот населенный пункт был передан Украиной Молдавии в рамках урегулирования территориального спора. В селе расположен порт Джурджулешты.

«Республика Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя РФ в Херсоне. Нашей стране прямо угрожали. Такие заявления совершенно неприемлемы. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии РФ в Республике Молдова с просьбой дать ему соответствующие объяснения»,— говорится в заявлении советника по связям с общественностью главы министерства Игоря Захарова (цитата по ТАСС).

Херсонские и крымские власти сообщили о повреждении Чонгарского моста сегодня, 22 июня, утром. Владимир Сальдо обвинил в обстреле моста Украину. Он считает, что украинские военнослужащие нанесли удар по Чонгарскому мосту «по указке Лондона». Господин Сальдо пообещал Киеву «очень серьезный ответ». Что конкретно предполагается сделать, он не уточнил, однако указал, что России известны координаты мостов в украинской Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева