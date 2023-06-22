Пострадавший от ракетного удара Чонгарский мост восстановят за несколько недель

Крымские специалисты готовы восстановить Чонгарский мост в течение нескольких недель, заявил журналистам министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. По его словам, после обследования транспортного перехода могут открыть движение по одной полосе. На полное же восстановление моста, по предварительным оценкам, уйдет несколько недель.

«У нас есть подрядная организация, соответствующие дорожные службы, чтобы в кратчайшие сроки произвести работы, связанные с восстановлением этого сооружения»,— отметил крымский министр.

В ночь на сегодня, 22 июня, был обстрелян мост вблизи села Чонгар между Крымом и Херсонской областью, сообщили региональные власти. Движение транспорта организовано по резервному маршруту.

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Александр Дремлюгин, Симферополь