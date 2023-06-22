Верховный суд Удмуртии вновь отправил депутата госсовета Сергея Мусинова под домашний арест

Верховный суд Удмуртии отменил постановление Индустриального районного суда Ижевска, который освободил из-под домашнего ареста депутата госсовета республики, советника гендиректора СЭГЗ Сергея Мусинова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР

Напомним, 9 июня Индустриальный суд отказал прокурору в продлении домашнего ареста для Сергея Мусинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Не согласившись с этим решением, прокурор подал апелляцию.

22 июня Верховный суд Удмуртии после исследования материалов дела, заслушивания мнения участников процесса, с учетом данных о личности обвиняемого отменил постановление Индустриального районного суда. Сергей Мусинов помещен под домашний арест по 11 июля 2023 года включительно.

Напомним, Сергея Мусинова задержали в конце апреля 2023 года и поместили под домашний арест до 12 июня. При этом никакие подробности уголовного дела не раскрывают. На Сарапульском электрогенераторном заводе тогда назвали задержание Сергея Мусинова «очередным этапом силового давления на СЭГЗ, которое началось в июле 2022 года».

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