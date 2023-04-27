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Депутата госсовета Удмуртии заключили под домашний арест по делу о мошенничестве

Суд в столице Удмуртии заключил под домашний арест депутата госсовета республики, советника гендиректора Сарапульского электрогенераторного завода Сергея Мусинова. Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

При вынесении решения суд учел обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, а также данные о личности. Под домашним арестом Сергей Мусинов будет до 12 июня. В отношении него также установили ряд ограничений.

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