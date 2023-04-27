СЭГЗ: «Арест Сергея Мусинова вызывает возмущение коллектива предприятия»

На Сарапульском электрогенераторном заводе прокомментировали арест депутата госсовета республики, советника гендиректора предприятия Сергея Мусинова. Согласно сообщению пресс-службы, «это очередной этап силового давления на СЭГЗ, которое началось в июле 2022 года. Тогда полиция Удмуртии возбудила дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении ряда неустановленных лиц из числа руководства предприятия. Исходя из документов, имеющихся в уголовном деле, его возбуждение было инициировано одним из акционеров завода — АО "Технодинамика", владеющего 25% +1 акциями АО "СЭГЗ"».

Пресс-служба предприятия отмечает, что Сергей Мусинов проработал на Сарапульском электрогенераторном заводе 44 года, пройдя путь от мастера механического участка до генерального директора. За это время он добился роста заработной платы сотрудников и снижения кредитных обязательств завода, провел модернизацию основного производства.

«На этом фоне арест бывшего руководителя АО "СЭГЗ", приложившего немало усилий к тому, чтобы завод стал одним из флагманов российской авиастроительной отрасли, вызывает возмущение коллектива предприятия, который надеется, что на эту ситуацию обратят самое пристальное внимание в Правительстве и Администрации Президента России. Несмотря на продолжающееся уже почти год силовое давление, работники Сарапульского электрогенераторного завода продолжают выполнять задание гособоронзаказа и принимают все необходимые меры к его надлежащему исполнению, завод работает в три смены без выходных дней»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 27 апреля суд в Ижевске заключил обвиняемого в мошенничестве Сергея Мусинова под домашний арест до 12 июня. В отношении него также установили ряд ограничений.