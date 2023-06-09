Суд отпустил депутата госсовета Удмуртии Сергея Мусинова из-под домашнего ареста

Индустриальный районный суд Ижевска отказался продлить домашний арест депутата госсовета Удмуртии, советника генерального директора АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Сергея Мусинова. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, с ходатайством о продлении этой меры пресечения обратился следователь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / public213314214 Фото: vk.com / public213314214

«Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая данные о личности обвиняемого, суд постановил в ходатайстве следователя отказать»,— сообщили в судейском сообществе.

Напомним, Сергея Мусинова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Его задержали в конце апреля 2023 года и поместили под домашний арест до 12 июня. При этом никакие подробности уголовного дела не раскрывают.

На Сарапульском электрогенераторном заводе тогда назвали задержание Сергея Мусинова «очередным этапом силового давления на СЭГЗ, которое началось в июле 2022 года».

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