Путин: некоторые страны пытаются обеспечить биологическую безопасность за счет других

Президент Владимир Путин заявил, что РФ выступает за укрепление наднациональных механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия. По его мнению, некоторые страны пытаются использовать существующие международные проблемы для обеспечения биологической безопасности за счет других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российский президент выступил за укрепление Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в приветствии участникам и организаторам международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности». Он считает, что в последнее время утвержденные этим документом принципы «систематически нарушаются».

«Более того, полезные инициативы по упрочению соответствующего нераспространенческого режима нередко встречают противодействие со стороны ряда государств, стремящихся использовать существующие международные проблемы для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других»,— говорится в приветствии. По его словам, Москва считает, что международное взаимодействие в целях нераспространения биологического и токсинного оружия должно осуществляться «при непременном уважении суверенитета всех государств».

Владимир Путин также заявил о важности наращивания коллективных усилий в борьбе с эпидемиями. Он заверил, что российские специалисты готовы принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций в различных регионах мира.

После ввода войск РФ на Украину российские власти неоднократно обвиняли США в создании биолабораторий и разработке биологического оружия, в том числе на Украине. Так, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов говорил в мае, что на Украине по заданию Пентагона собирали штаммы птичьего гриппа. Москва воспринимает такую деятельность как угрозу нацбезопасности. Вашингтон и Киев отрицают обвинения.