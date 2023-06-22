Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Хакасии Валентин Коновалов собрал подписи для прохождения муниципального фильтра

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов подал документы для регистрации на очередных выборах главы региона в сентябре этого года. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала избирательной комиссии субъекта федерации.

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

В числе документов, поданных Валентином Коноваловым для регистрации, собранные подписи муниципальных депутатов разного уровня и избранных главы муниципалитетов. По данным пресс-службы правительства Хакасии, всего он представил 129 подписей при необходимом минимуме в 123 (включая 26 подписей депутатов и глав «второго уровня»). Избирательная комиссия проверит полученные документы в течение 10 дней.

10 июня конференция регионального отделения КПРФ выдвинула господина Коновалова кандидатом на очередных выборах, которые состоятся в сентябре этого года. 11 июня он представил в республиканский избирком документы для выдвижения.

Процедура выдвижения для участия в выборах главы республики продлится до 28 июня. По данным ГАС «Выборы», выдвинуто пока трое претендентов. Помимо Валентина Коновалова это депутат Госдумы РФ, секретарь республиканского отделения «Единой России» Сергей Сокол и депутат верховного совета Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов.

\Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...