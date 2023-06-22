Глава Хакасии Валентин Коновалов собрал подписи для прохождения муниципального фильтра

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов подал документы для регистрации на очередных выборах главы региона в сентябре этого года. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала избирательной комиссии субъекта федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

В числе документов, поданных Валентином Коноваловым для регистрации, собранные подписи муниципальных депутатов разного уровня и избранных главы муниципалитетов. По данным пресс-службы правительства Хакасии, всего он представил 129 подписей при необходимом минимуме в 123 (включая 26 подписей депутатов и глав «второго уровня»). Избирательная комиссия проверит полученные документы в течение 10 дней.

10 июня конференция регионального отделения КПРФ выдвинула господина Коновалова кандидатом на очередных выборах, которые состоятся в сентябре этого года. 11 июня он представил в республиканский избирком документы для выдвижения.

Процедура выдвижения для участия в выборах главы республики продлится до 28 июня. По данным ГАС «Выборы», выдвинуто пока трое претендентов. Помимо Валентина Коновалова это депутат Госдумы РФ, секретарь республиканского отделения «Единой России» Сергей Сокол и депутат верховного совета Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов.

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Валерий Лавский