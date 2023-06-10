«Единая Россия» и КПРФ выдвинули своих кандидатов на выборы главы региона

В Хакасии КПРФ выдвинула кандидатом на должность главы региона действующего главу Валентина Коновалова. Об это сообщил сам политик: «Состоялся первый этап XIX конференции Хакасского отделения КПРФ. Единогласным решением — в ходе тайного голосования — делегаты выдвинули меня кандидатом на должность главы Хакасии — председателя правительства Хакасии».

Также своего кандидата выдвинула «Единая Россия». Им стал депутат Госдумы РФ, секретарь реготделения партии Сергей Сокол. «Благодарен своим однопартийцам за оказанное мне высокое доверие стать кандидатом от «Единой России» на должность главы республики – председателя правительства Республики Хакасия»,– написал в своем Telegram-канале Сергей Сокол.

«Всего для выдвижения на пост главы Республики Хакасия были определены три кандидатуры: депутат Госдумы РФ от республики Сергей Сокол, сенатор Российской Федерации Александр Жуков и член президиума регионального политсовета «Единой России» Денис Кабанов. По итогам конференции большинством голосов кандидатом на пост главы Хакасии от партии выдвинут Сергей Сокол»,– рассказали в реготделении «Единой России». .

О том, что Сергей Сокол наиболее вероятный кандидат от «Единой России» на выборах главы Хакасии сообщалось еще в декабре прошлого года. Также в прошлом году о намерении участвовать в выборах главы региона заявил Валентин Коновалов.

В 2021 году Сергей Сокол победил на выборах в Госдуму РФ в одномандатном округе №35 в Хакасии, набрав около 29% голосов. В 2018 году коммунист Валентин Коновалов одержал победу на выборах главы Хакасии, набрав во втором туре 57,6% голосов.

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Оксана Павлова