Елена Зеленская заявила, что не живет с мужем по соображениям безопасности

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не живет вместе со своим мужем президентом Украины Владимиром Зеленским по соображениям безопасности. По ее словам, она каждый день возвращается вечером из офиса президента к детям.

Елена Зеленская в интервью израильской газете The Jerusalem Post сообщила, что каждый день ходит в офис на работу, где работает над программами психического здоровья и помощи жертвам домашнего насилия, а также улучшением школьных обедов. Вечером госпожа Зеленская возвращается домой к детям, а ее муж Владимир Зеленский ночует в своем офисе.

«Если нам повезет, мы встретимся за обедом в офисе. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент»,— сказала госпожа Зеленская.

На этой неделе Елена Зеленская посетила с государственным визитом Израиль. Официальной целью визита назвали обсуждение гуманитарных инициатив. The Times of Israel сообщала, что госпожа Зеленская посетит раненых украинских солдат, проходящих реабилитацию в Израиле. Пострадавшие военные стали прибывать в страну на лечение в сентябре 2022 года, из них уже 11 вернулись домой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Визит обетованный».