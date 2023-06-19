Елена Зеленская встретилась с президентом Израиля Ицхаком Герцогом

Жена президента Украины Елена Зеленская приехала в Израиль с визитом, это ее первая поездка в эту страну. Она встретилась с президентом страны Ицхаком Герцогом и его супругой Михаль Герцог.

«Начала свой визит в Израиль со встречи с президентской четой»,— написала госпожа Зеленская в Telegram, опубликовав их совместное фото. Она добавила, что сотрудничает с госпожой Герцог в проектах, касающихся ментального здоровья.

The Times of Israel сообщала, что Елену Зеленскую пригласила в Израиль жена президента страны. По данным газеты, госпожа Зеленская посетит раненых украинских солдат, проходящих реабилитацию в Израиле. Пострадавшие военные стали прибывать в страну на лечение в сентябре 2022 года, из них уже 11 вернулись домой.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер