Binance сообщила о запуске локальной криптобиржи в Казахстане

Крупнейшая криптобиржа Binance объявила о запуске локальной платформы для операций с криптовалютами в Казахстане. Платформа работает на базе международного финансового центра «Астана».

Биржа предлагает казахстанским пользователям услуги по обмену и конвертации валют, вводу и выводу фиатных средств, а также по хранению криптоактивов. Некоторые продукты могут быть «недоступны или работать с ограничениями из-за требований местных регуляторов», отмечается в сообщении Binance. При этом гражданам и жителям Казахстана по-прежнему будут доступны все операции и на глобальной платформе Binance, передает «Интерфакс».

В мае агентство Bloomberg сообщало, что Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на возможное использование площадки россиянами для обхода санкций, сообщили источники Bloomberg. Отдел национальной безопасности выясняет, допускали ли представители криптобиржи нарушения ограничений, введенных против РФ.

Binance в апреле разрешила клиентам пополнять депозиты с российских карт и кошельков Qiwi и отменила лимит в €10 тыс. для россиян. В личном кабинете указано, что платформа поддерживает Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России.

Александр Кислов