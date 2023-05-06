Bloomberg: в США расследуют возможное использование Binance для обхода санкций против РФ

Минюст США проводит расследование в отношении крупнейшей криптобиржи Binance на возможное использование площадки россиянами для обхода санкций, сообщили источники Bloomberg. Отдел национальной безопасности выясняет, допускали ли представители криптобиржи нарушения ограничений, введенных против РФ.

Официально об этом расследовании ранее не объявлялось. Оно ведется параллельно с другими разбирательствами, в частности, связанными с обходом антииранских санкций. Binance заявила, что соблюдает «все американские и международные финансовые санкции». Минюст отказался от комментариев.

Binance в апреле разрешила клиентам пополнять депозиты с российских карт и кошельков Qiwi и отменила лимит в €10 тыс. для россиян. В личном кабинете указано, что платформа поддерживает Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России.

О снятии ограничений — в материале «Ъ FM» «В криптокошельках стало больше места».

Леонид Уварчев