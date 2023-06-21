Станислав Гайюченко досрочно покинул пост главы Усть-Лабинска

Станислав Гайюченко досрочно сложил полномочия главы Усть-Лабинска. Решение было принято на внеочередной сессии Совета Усть-Лабинского городского поселения. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района

Станислав Гайюченко родился 17 октября 1988 года в Кореновске. В 2006 году окончил Кубанский государственный университет по специальности бухгалтерский учет, а в 2011 году — бухгалтерский учет, анализ и аудит. В 2019 году закончил ФГБУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» по профилю политология.

Трудовую деятельность начал в ОАО «НЭСК» (кореновский филиал) в 2007 году на позиции бухгалтера. В 2016 становится заместителем главы Тбилисского района. В 2020 году приходит на должность сначала заместителя, а затем — главы администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Не женат.

Олег Исаев

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