Власти Усть-Лабинского района опровергли сведения об уходе с поста главы Сергея Запорожского

Администрация Усть-Лабинского района не подтвердила сведения об уходе с поста главы муниципалитета Сергея Запорожского. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района

«На сегодняшний день такой информации нет»,— сообщили в пресс-службе.

Сведения об уходе в отставку господина Запорожского и назначении на должность исполняющего обязанности главы района руководителя администрации Усть-Лабинска Станислава Гайнюченко распространились в соцсетях 19 июня. В то же время, как сообщает портал «Россия. Кубань», в мэрии Усть-Лабинска сведения о новом назначении господина Гайнюченко верны.

Сергей Запорожский родился в 1976 году в станице Кирпильской. В 2002 году он окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства». Трудовую деятельность ведет с 1997 года с должности шофера в ПП «Автомобилист» АО «Нива». В 2016 году Сергей Запорожский начал работать в администрации Кирпильского сельского поселения в качестве специалиста первой категории общего отдела, а затем главы поселения. В 2020 году был назначен на должность замглавы Усть-Лабинского района. Руководить районной администрацией господин Запорожский начал также в 2020 году.

Анастасия Донскова

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