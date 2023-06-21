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Коммерсантъ FM
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Компания «Русский репортаж» оштрафована на 500 тыс. руб. за распространение ЛГБТ-материалов

Савеловский суд Москвы признал виновной компанию-кинопрокатчика «Русский репортаж» по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). В качестве наказания компанию обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. руб., сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Савеловского суда, поводом для возбуждения дела об административном правонарушении послужил показ сериала «Сделано в Италии» на телеканале Kinoliving. Сериал рассказывает о рождении индустрии высокой моды в Италии 1970-х годов. В частности, в сериале представлена история дочери итальянских эмигрантов, которая устраивается на работу в модный журнал, чтобы заработать на обучение в колледже.

Согласно информации на сайте, компания «Русский репортаж» существует на рынке кинопроката уже 30 лет. Является дистрибутором теле- и кино- продукции в странах СНГ и Балтии, сотрудничает с мировыми компаниями, в частности японской анимационной студией Studio Ghibli и американской киностудией 20-th Century Fox.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщал, что с декабря 2022 года, когда начал действовать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В частности, вчера, 20 июня, в суд поступили протоколы, составленные в отношении телеканала ТВ-3 и сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»).

Милена Костерева

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