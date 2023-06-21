Число пострадавших при пожаре на заводе в Тамбовской области выросло до 13

В результате пожара на пороховом заводе в Тамбовской области пострадали 13 человек, все они госпитализированы, заявили в региональном ГУ МЧС. Ранее сообщалось о 12 раненых, погибли пять человек.

«Пострадали 18 человек, пятеро из них погибли и 13 госпитализированы»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

Взрыв на пороховом заводе в Котовске (город-спутник Тамбова) произошел вчера, 20 июня. Власти говорят, что причиной происшествия стал человеческий фактор. Региональное МЧС сообщало о «хлопке с последующим горением». Площадь пожара составляла 1 кв. м. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности).

Подробности — в материале «Ъ-Черноземье» «Взрывной ремонт».

Лаура Кеффер