Число погибших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти

В больнице от полученных травм умер один из пострадавших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе. Общее число погибших выросло до пяти.

«Пятый рабочий умер в больнице»,— сообщила вечером 20 июня представитель регионального управления СКР Елена Кярсна (цитата по «Интерфаксу»).

Сейчас сотрудники следственного управления расследуют уголовное дело, которое было возбуждено после взрыва по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности).

Взрыв на пороховом заводе, расположенном в Котовске (городе-спутнике Тамбова), произошел днем 20 июня. Что именно случилось, неизвестно. Региональное МЧС сообщало о «хлопке с последующим горением». При этом площадь пожара составляла 1 кв. м.