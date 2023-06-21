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Коммерсантъ FM
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Минтранс пока не выдал Red Wings разрешение на полеты в Грузию

Запуск рейсов российский авиакомпании Red Wings в Грузию отложен на неопределенное время из-за отсутствия разрешения от Минтранса, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердили в авиакомпании.

В мае Red Wings получила согласование со стороны Грузии на запуск рейсов по маршрутам Домодедово—Кутаиси и Сочи—Тбилиси, а также на чартерные рейсы из регионов. 16 июня было выдано разрешение на маршрут Жуковский—Тбилиси.

В пресс-службе Red Wings подтвердили, что ждут согласования от российского Минтранса. «Надеемся, что в ближайшее время все необходимые разрешения будут получены»,— сказали в компании.

10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний и отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Сейчас из Внуково в Тбилиси ежедневно летают российская компания «Азимут» и грузинская Georgian Airways. 2 июня Red Wings сообщила, что на две недели перенесла запуск прямых рейсов в Грузию.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Россиянам прочертили транзитные маршруты».

Лаура Кеффер

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