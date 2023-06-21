Пожар на заводе в подмосковном Волоколамске локализовали на площади 6 тыс. кв. м

Пожар в цехе по производству деревянных паллет в подмосковном Волоколамске локализовали на площади 6 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Московской области.

«В 01.43 локализация пожара на площади 6000 кв.м»,— сказано в сообщении МЧС.

Пожар в цехе по адресу улица Ямская, дом 37 начался вчера вечером, 20 июня. Изначально площадь пожара составляла 3 тыс. кв. м, позже выросла до 6 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщалось. В тушении пожара принимают участие 39 единицы техники и 107 человек.

Олеся Павленко