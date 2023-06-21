В подмосковном Волоколамске на площади 6 тыс. кв. м горит цех по производству деревянных паллет

Пожар начался в цехе по производству деревянных паллет в Волоколамске в Подмосковье. Площадь пожара достигла 6 тыс. кв. м. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Московской области и управления МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в цехе по адресу улица Ямская, дом 37 поступило в 22:18. Изначально площадь пожара составляла 3 тыс. кв. м, позже выросла до 6 тыс. кв. м.

В прокуратуре пояснили, что огонь перекинулся на хранившуюся на улице продукцию. Предварительной причиной пожара считается короткое замыкание, добавили в ведомстве.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. В тушении пожара принимают участие 23 единицы техники и 60 человек. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Олеся Павленко