МИД Великобритании выступил за восстановление Украины средствами попавших под санкции бизнесменов

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли заявил, что восстанавливать Украину должны те, кто способствовал конфликту или финансировал его. Об этом он заявил на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции, отвечая на вопрос, поддерживает ли Лондон использование средств «олигархов» под санкциями.

«Что касается ситуации с восстановлением Украины, как я уже сказал, мы признаем, что правительства должны сыграть свою роль, мы считаем, что частный сектор должен сыграть свою роль. Но я думаю, что существует очень сильный принцип естественной справедливости, в соответствии с которым значительная — возможно, даже основная — нагрузка по восстановлению должна лежать на плечах тех, кто либо отвечал за финансирование, либо способствовал этому … вторжению на Украину»,— так господин Клеверли ответил на вопрос, выступает ли правительство Великобритании за использование средств «олигархов», находящихся под санкциями, для помощи в восстановлении Украины.

Он напомнил о принятом на этой неделе законе, который позволяет продолжать замораживать активы, находящиеся под санкциями, до тех пор, пока те лица, чьи активы под них попали, не выплатят компенсацию. Министр также прокомментировал ситуацию со средствами от продажи футбольного клуба «Челси», которые должны отойти пострадавшим от украинского конфликта.

«А что касается недавних средств от "Челси", то был создан фонд, который в конечном итоге будет отвечать за распределение всех этих средств, но речь идет об очень, очень больших суммах, и я очень четко дал понять, что хочу обеспечить эффективное распределение этих средств и поддержать украинских жертв этого конфликта. И лучше, когда на кону такие значительные средства, сделать это правильно, а не пытаться сделать это быстро»,— прокомментировал он блокировку выделения средств от продажи клуба.

Ранее Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что причиной задержки является желание бизнесмена Романа Абрамовича, бывшего владельца «Челси», добиться передачи значительной части средств россиянам. Позже Financial Times со ссылкой на источник сообщила о желании господина Абрамовича потратить часть денег на людей за пределами Украины, в том числе «жертв нехватки продовольствия». Речь о 2,3 млрд, замороженных в одном из британских банков.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Деньги есть, но вы держитесь».

Мария Федотова