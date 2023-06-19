FT назвала причины задержки передачи денег от продажи «Челси»

Передача денег из фонда помощи пострадавшим от конфликта на Украине откладывается из-за споров о том, на что потратить эти средства, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Фонд был создан на вырученные Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси» £2,3 млрд.

По данным FT, британское правительство настаивает, чтобы деньги тратили только внутри Украины. Однако фонд хочет помочь пострадавшим в том числе за пределами страны. Как утверждает издание, глава фонда Майк Пенроуз также намерен оказать помощь другим странам, пострадавшим от нехватки продовольствия из-за военного конфликта.

Сам господин Пенроуз сказал FT, что первоначально финансирование будет предназначено для Украины и, как ожидается, большая часть будет потрачена внутри страны. «Если мы сегодня поддерживаем украинского ребенка на Украине, то, согласно условиям, которые хочет установить правительство (Великобритании.— "Ъ"), нам придется прекратить поддержку в ту минуту, когда он покинет Украину»,— пояснил он.

Еще один источник FT утверждает, что задержке поступления средств способствует и сам господин Абрамович, который хочет, чтобы часть денег потратили на людей за пределами Украины, в том числе «жертв нехватки продовольствия». Однако британские власти не хотят создавать прецедент, который позволит подпавшим под санкции «гибко распоряжаться тем, как расходуются такие деньги», добавил собеседник газеты.

Daily Mail сообщала, что Роман Абрамович настаивает, чтобы часть средств также направили пострадавшим в России. Правительство Великобритании и Еврокомиссия не готовы одобрить намерения господина Абрамовича. По словам одного из источников издания, британские власти надеются, что средства миллиардера поступят на Украину до наступления зимы, но пока нет гарантий, что это произойдет.

Подробности — в материале «Ъ» «Деньги есть, но вы держитесь».

Лаура Кеффер