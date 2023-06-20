Глава разведки Украины Кирилл Буданов впервые после сообщений о ранении вышел в эфир

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов вышел в эфир украинского телевидения впервые после сообщений «РИА Новости» о тяжелом ранении. Он заверил, что здоров, а информацию российского госагентства назвал фейком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: посол Японии на Украине Кунинори Мацуда, глава разведки Украины Кирилл Буданов и замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова

Фото: Соцсети Emine Dzheppar Слева направо: посол Японии на Украине Кунинори Мацуда, глава разведки Украины Кирилл Буданов и замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова

Фото: Соцсети Emine Dzheppar

«Я воспринимаю это с усмешкой и реагирую так же. Фейки на то и есть фейки, чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории. Мы все же понимали, что со мной все нормально»,— сказал Кирилл Буданов в эфире телеканала «Рада», подключившись по видеосвязи (цитата по ТАСС).

Сегодня, 20 июня, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фотографии с Кириллом Будановым. Свой пост в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) она сопроводила cловами: «Не муляж, все участники встречи живы и здоровы».

15 июня госагентство «РИА Новости», ссылаясь на сотрудника российских силовых структур, сообщило о ранении Кирилла Буданова, полученном в результате российского удара 29 мая по зданию ГУР в Киеве. Агентство утверждало, что господина Буданова перевезли в военный госпиталь в Берлине. Разведка Украины опровергла эту информацию на следующий день, добавив, что Кирилл Буданов «весь в работе» и «в прекрасном здоровье».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян