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Коммерсантъ FM
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Объем морских поставок российской нефти снизился до 3,63 млн баррелей в день

Средний объем поставок российской нефти по морю за четыре недели, завершившиеся 18 июня, составил 3,63 млн баррелей в день, сообщает Bloomberg. Это на 35 тыс. баррелей меньше, чем за четырехнедельный период, завершившийся 11 июня.

Как отмечает агентство, объем поставок заметно снизился по сравнению с пиковыми значениями конца мая — на 212 тыс. баррелей. Однако этот показатель все еще на 250 тыс. баррелей выше, чем в конце февраля, когда Россия объявила о намерении сократить объемы экспорта.

Почти все поставки российской нефти по морю сейчас идут в Азию — 3,29 млн баррелей в день. Единственным европейским партнером России в Европе остается Болгария, которая получала в отчетные четыре недели по 104 тыс. баррелей нефти в день.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что добыча нефти в России в мае сократилась на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,45 млн б/с, а общий объем нефтяного экспорта снизился на 260 тыс. б/с.— до 7,8 млн б/с.

О том, что Россия существенно сократит добычу нефти вместе с ОПЕК+, — в материале «Ъ» «Квот новый поворот».

Кирилл Сарханянц

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