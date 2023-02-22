Reuters: Россия сократит экспорт нефти через западные порты на четверть в марте

Экспорт нефти через порты в западной части России в марте может сократиться на 20–25% в посуточном выражении к показателям февраля. Об этом Reuters сообщили три источника в российской нефтяной отрасли.

По плану экспорта через балтийские порты и порт Новороссийска должно проходить 2,24 млн баррелей нефти марок Urals, KEBCO и Siberian Light в сутки. Как сообщили источники Reuters, в марте ожидается сокращение морского экспорта. В первую очередь оно коснется сорта Urals, поставки которого снизят на 25% графика для портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска.

В Минэнерго и «Транснефти» не ответили на комментарии агентства. Сокращение экспорта связано с планами России снизить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки из-за мер по ограничению дисконта на Urals.

Сегодня, 22 февраля, Совет федерации поддержал закон об ограничении дисконта на Urals, который стал ответной мерой на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно мерам, предложенным законом, дисконт Urals к Brent при расчете налога на добычу полезных ископаемых будет постепенно снижаться. Так, если цена Urals в апреле будет ниже Brent больше, чем на $34 за баррель, то цена Urals будет зафиксирована как стоимость марки Brent с вычетом $34.

Анастасия Ларина