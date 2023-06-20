Уральской певице Монеточке грозит новый штраф за отсутствие маркировки иноагента

В отношении уральской певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) завели новое административное дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента, максимальное наказание — штраф в 50 тыс. руб.). Дело рассмотрит Басманный суд Москвы 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Это уже второй протокол, составленный в отношении певицы по этой статье. По первому на прошлой неделе суд оштрафовал Монеточку на 30 тыс. руб. Поводом стало отсутствие маркировки в видео «Новое интервью с Михаилом и Соней Шац» (Михаил Шац внесен в реестр иностранных агентств).

Напомним, Министерство юстиции РФ добавило Монеточку в реестр иноагентов в январе 2023 года. В ведомстве объяснили решение тем, что певица получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку Украины, а также высказывалась против специальной военной операции. После начала спецоперации Елизавета Гырдымова уехала из России и сейчас проживает в Литве.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте