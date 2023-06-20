На Монеточку составили второй протокол за отсутствие маркировки иноагента

В Басманный суд Москвы поступило административное дело в отношении певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом). Протокол составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента), внимание на него обратила «Медиазона» (внесена в реестр иностранных агентов).

Это уже второй протокол, составленный в отношении певицы по этой статье. По первому в июне Басманный суд оштрафовал ее на 30 тыс. руб. Поводом было отсутствие маркировки в видео «Новое интервью с Михаилом и Соней Шац» (Михаил Шац внесен в реестр иностранных агентств).

В мае 2022 года Елизавета Гырдымова сообщила, что уехала из России в Литву. Она объяснила свое решение желанием «чувствовать свободу в своих высказываниях». В январе 2023-го Минюст внес ее в список иноагентов.

Лаура Кеффер