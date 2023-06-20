К началу туристического сезона в центре Петербурга открылось полтора десятка ресторанов

В центре Санкт-Петербурга к началу туристического сезона открылось 16 новых ресторанов и кафе. Остальные открытия в стрит-ритейле относятся к сегментам «одежда и обувь», «сувениры» и «продукты», сообщили 20 июня в консалтинговой компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что количество вакантных помещений в основных торговых локациях города на Неве продолжает снижаться. В частности, за год уровень вакантности в стрит-ритейле на пяти торговых коридорах в центре Петербурга упал с 9,4% до 4,9 %, а с начала пандемии — почти в три раза: по результатам II квартала 2020 года доля свободных помещений в этом сегменте бизнеса составляла 12,9%, пояснила замдиректора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.

На сегодняшний день качественного предложения в стрит-ретейле в центре Петербурга почти не осталось, арендные ставки продолжают расти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам 2022 года на рынке стрит-ритейла в центре Санкт-Петербурга сформировался устойчивый тренд на сокращение вакантных площадей. Объем пустующих помещений снизился практически во всех торговых зонах, не считая улицу Рубинштейна, где вакансия прибавила 1,4 п. п.

Также сообщалось, что с начала января в Петербурге открылось 40 новых кафе и ресторанов.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ-СПб» «Стрит-ритейл оживает к лету».

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