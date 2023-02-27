Общепит занял пустующие площади стрит-ритейла в центре Петербурга

По итогам 2022 года на рынке стрит-ритейла в центре Санкт-Петербурга сформировался устойчивый тренд на сокращение вакантных площадей. Объем пустующих помещений снизился практически во всех торговых зонах, не считая улицу Рубинштейна, где вакансия прибавила 1,4 п. п., следует из данных Maris.

Количество открывшихся заведений превысило число закрывшихся на 8%. Однако темпы прироста закрытий оказались выше темпов. прироста спроса на площади в центре города. Кроме того, в этих локациях произошла переориентация с въездного на внутренний туризм, в следствие чего снизился фактор сезонности.

«Несменным лидером по числу новых предприятий общественного питания является Невский проспект (+35 новых заведений). Во многих зонах общепит лидировал с большим отрывом по числу вновь открытых точек: Большой пр. П.С. (+13), зона Садовая — Сенная (+13), ул. Восстания (+11)»,–– следует из релиза.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что с начала января в Петербурге открылось 40 новых кафе и ресторанов.

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