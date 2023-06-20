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Коммерсантъ FM
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В России впервые составили протокол в отношении Apple за неудаление запрещенного контента

Дело об административном правонарушении, составленное в отношении компании Apple за неудаление запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП), поступило в судебный участок мирового судьи №422 в Москве. Об этом пресс-служба суда сообщила «Интерфаксу». Это первый случай составления протокола на Apple в России.

Правонарушение по ч. 2 ст. 13.41 КоАП предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере от 800 тыс. до 4 млн руб.

Сегодня, 20 июня, за неудаление информации был впервые оштрафован мессенджер Viber. Поводом стало предписание Роскомнадзора удалить информацию о военной операции, которую ведомство сочло ложной. Защита Viber в ходе судебного заседания указывала, что информация была на украинском языке, но компания все же удалила ее из поиска на территории РФ. В компании также заявили об отсутствии технических возможностей удалять сообщества.

За отказ удалить информацию о военной операции суды в России также штрафовали социальную сеть Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), мессенджер Telegram и фонд Wikimedia (владелец «Википедии»).

Милена Костерева

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