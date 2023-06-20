FT сообщила о росте расчетов в юанях при сделках российских бизнесменов с Китаем

Британская газета Financial Times (FT) сообщила, что на фоне заблокированного доступа к долларовому финансированию из-за западных санкций все больше предпринимателей из России прибегают к расчетам в юанях в сделках с Китаем. В качестве примера издание приводит активизацию российскими бизнесменами торговли в юанях через WeChat на крупнейшем в мире оптовом рынке мелких промышленных товаров, находящемся в китайском городе Иу.

Как сообщает FT, граждане России стали лидерами в расчетах в китайской валюте на местном рынке. «Иу возглавляет усилия Китая по превращению юаня в международную валюту. Пекин стремится укрепить свою роль второй по величине экономики мира в мировой финансовой системе»,— сообщил журналистам главный экономист гонконгского банка Hang Seng Дэн Ван.

Работающие на рынке в Иу торговцы рассказали изданию, что фактически они стали главными бенефициарами активизации торговли между РФ и Китаем в юанях. При этом неназванный китайский чиновник в разговоре с FT допустил, что в Пекине всерьез относятся к рискам возможных санкций со стороны западных стран за нарушение ограничений, введенных в отношении России.

По информации властей КНР, товарооборот России и Китая в январе—мае в годовом исчислении увеличился на 40,7%, до $93,8 млрд. Экспорт из Китая в РФ за отчетный период вырос на 75,6%, до $42,95 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 20,4%, до $50,85 млрд. Российский премьер Михаил Мишустин отмечал, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях.

Александр Кислов