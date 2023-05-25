Землетрясение магнитудой 4,3 произошло под Туапсе

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 91 км к северо-западу от Сочи и 15 км к северо-западу от Туапсе в Краснодарском крае, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

По информации центра, землетрясение зафиксировано 25 мая в 22:02 мск. Эпицентр находился на глубине 10 км.

Жители Туапсинского района сообщили в соцсетях о довольно ощутимых подземных толчках.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по краю, жертв и разрушений зданий нет. «Организована работа оперативных групп. Поступило от населения 13 обращений. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет. Информация стоит на контроле»,— отметили в ведомстве.

Telegram-канал Kub Mash сообщает, что во время землетрясения в одной из квартир в доме №126 на улице Калараша появилась трещина на потолке, а на тротуаре на пересечении улицы Фрунзе и Новороссийского шоссе раскололась плитка.

Серия землетрясений произошла у берегов Туапсинского района на прошлой неделе. Толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы 15 мая в 04:10 на расстоянии 1 км к югу от Туапсе на глубине 5 км. 13 мая в 21:16 землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировали в 75 км к северо-западу от Сочи и 2 км к югу от Туапсе.

Наталья Решетняк

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