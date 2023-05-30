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В море у берегов Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,2

29 мая в Черном море у берегов Туапсе произошло землетрясение. По данным Европейского сейсмоцентра, его магнитуда составила 3,2.

Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

Толчки зафиксировали в 16:46. Они произошли в 2 км к юго-западу от Туапсе на глубине 5 км. Землетрясение зарегистрировали восемь сейсмостанций.

Вечером 13 мая под Туапсе произошло первое землетрясение магнитудой 3,6. Через 1,5 суток произошло второе сейсмособытие магнитудой 3,2. Ночью 25 мая в Туапсинском районе за час произошло два землетрясения магнитудой 4,3 и 4,4. Всего за сутки было зафиксировано четыре толчка.

Татьяна Ручкина

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