В Туапсинском районе Кубани за час произошли два землетрясения магнитудой 4,3 и 4,4

Ночью 25 мая в Туапсинском районе Краснодарского края за час произошло два землетрясения, следует из сводки регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

Первый толчок жители района почувствовали в 22:05: зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 по шкале Рихтера, интенсивностью 4-5 баллов.

Второе землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 5 баллов произошло спустя 35 минут – в 22:40. Толчки ощущались в 13 населенных пунктах: поселках Тюменский, Гизель-дере и Пригородный; селах Небуг, Агой, Заречное, Кроянское, Мессажай, Вольное, Дзеберкой, Весна; ауле Агуй-Шапсуг и Туапсе. Колебания земной поверхности также почувствовали жители Геленджика.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу Туапсинского района от населения поступило 95 обращений»,— говорится в сообщении спасателей.

Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет. В настоящий момент обследованием территорий занимаются 13 мониторинговых групп.

Десять дней назад под Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,2. 13 мая в двух километрах к югу от Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6.

5 баллов — довольно сильное землетрясение. Под открытым небом ощущается многими, внутри домов — всеми. Здания трясутся, происходит колебание мебели. Маятники часов останавливаются. Возможно образование трещин в оконных стеклах и штукатурке.

Наталья Решетняк

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