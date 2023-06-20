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Коммерсантъ FM
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FT: UBS заплатит сотни миллионов долларов по делу Archegos Capital

UBS унаследует от Credit Suisse штраф на несколько сотен миллионов долларов по делу рухнувшего в 2021 году инвестфонда Archegos Capital, сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, банк уже попросил швейцарскую Finma, Федеральную резервную систему США и Управление пруденциального контроля (PRA) Великобритании совместно опубликовать свои выводы по итогам расследований и затем всем вместе объявить о штрафных санкциях. Руководство UBS хочет, чтобы о штрафах было объявлено до конца июля. Однако, по информации источников, расследование могло затянуться из-за слияния UBS и Credit Suisse в марте текущего года.

По данным газеты, штраф ФРС США может составить около $300 млн, а британского регулятора — около £100 млн. Однако размер штрафов может быть снижен в результате переговоров банка с регуляторами. При этом руководство Credit Suisse отложило в свое время на урегулирование возможных исков по этому делу всего $35 млн, утверждают источники FT.

Крах Archegos Capital в марте 2021 года вылился в потерю $10 млрд для его брокеров, среди которых были Credit Suisse, UBS, Nomura, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Deutsche Bank. Больше половины этой суммы (около $5,5 млрд) пришлось на Credit Suisse. В то время как убыток UBS от сотрудничества с Archegos составил $861 млн.

Подробнее о слиянии UBS и Credit Suisse — в материаое «Ъ» «По цюрихскому счету».

Кирилл Сарханянц

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