В Екатеринбурге отпустили из СИЗО обвиняемого в оправдании терроризма за пост о гибели военкора

Активиста и пиарщика Ярослава Ширшикова освободили из СИЗО Екатеринбурга, в котором он провел два месяца по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом «Ъ» рассказал адвокат Федор Акчермышев. Следователи решили не продлевать арест, отпустив активиста под подписку о невыезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Защита считает, что суд и силовики приняли «обоснованное решение» с учетом личности и социального положения Ярослава Ширшикова. Следствие не нашло оснований того, что активист может попытаться скрыться, отметил адвокат.

По данным источника «Ъ», уголовное дело связано с постом в Telegram-канале «Гусарская бравада» о гибели в результате теракта военного корреспондента Максима Фомина (известен как Владлен Татарский). Активист из Екатеринбурга написал, что не испытывает «и тени печали» из-за убийства военкора, которого он назвал «отморозком». Вину Ярослав Ширшиков не признает.

Трагедия в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Владлена Татарского, случилась 2 апреля. По данным следствия, Дарья Трепова пронесла в кафе статуэтку с взрывным устройством, которую вручила военкору. В результате детонации он погиб, а 40 человек получили ранения.

Подробнее о гибели Владлена Татарского — в материале «Ъ» «Бомба для военкора».

Илья Смирнов, Екатеринбург