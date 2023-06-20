В Забайкалье вернувшихся с СВО граждан будут встречать цветами

По инициативе властей Забайкалья местных жителей, участвующих в спецоперации и приезжающих домой в отпуск, будут встречать с цветами. Как сообщила «Ъ» пресс-служба правительства региона, такая церемония будет проходить в зале прилетов международного аэропорта Читы.

«Это новая традиция, к участию в которой помимо родственников присоединятся добровольцы и члены детско-юношеского движения "Юнармия"»,— добавила пресс-служба.

Ранее в правительстве региона сообщали, что в Забайкалье около 32 тыс. человек—участников спецоперации и их родственников стали получателями различных мер поддержки.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Влад Никифоров, Иркутск