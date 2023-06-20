YouTube удалил подкаст с участием Кеннеди-младшего из-за дезинформации о вакцинации

Видеохостинг YouTube удалил видеоподкаст канадского клинического психолога Джордана Петерсона с участием кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего, племянника 35-го американского президента Джона Кеннеди. Такое решение платформа объяснила тем, что в видео содержится ложная информация о вакцинации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Bello / Reuters Фото: Marco Bello / Reuters

Согласно политике YouTube, на платформе запрещено размещать контент с недостоверной информацией о безопасности, эффективности и составе одобренных и применяемых вакцин. Речь идет о сведениях, которые противоречат данным Всемирной организации здравоохранения и местных органов здравоохранения и могут нанести вред пользователям.

«Мы удалили видео с канала Джордана Петерсона за нарушение общей политики YouTube в отношении не соответствующей действительности информации о вакцинах, которая запрещает контент, предполагающий, что вакцины вызывают хронические побочные эффекты, помимо редких побочных эффектов, признанных органами здравоохранения»,— говорится в заявлении YouTube (цитата по NBC News).

Комментируя решение сервиса удалить видео, Роберт Кеннеди-младший усомнился в том, следует ли медиаплатформам подвергать цензуре кандидатов в президенты. NBC News отмечает, что аккаунты господина Кеннеди в социальных сетях блокировали и ранее также по причине распространения дезинформации о вакцинации. В 2022 году Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) указали аналогичную причину удаления аккаунта основанной господином Кеннеди некоммерческой группы активистов Children's Health Defense, выступающих против вакцинации.

69-летний Роберт Кеннеди-младший — юрист по вопросам охраны окружающей среды, сын брата Джона Кеннеди, Роберта, который был Генеральным прокурором США и сенатором от штата Нью-Йорк. Известен как активист антипрививочного движения — он продвигал утверждения о связи вакцинации с развитием аутизма. В качестве юриста-эколога он работал с группой, возглавлявшей работы по очистке реки Гудзон, и стал одним из основателей фирмы по экологическому праву. В начале апреля 2023 года он подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года от Демократической партии.

Милена Костерева