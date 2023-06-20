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Коммерсантъ FM
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ФТС пока не планирует возобновлять публикацию таможенной статистики

Федеральная таможенная служба (ФТС) в ближайшее время не вернется к публикации статистики, заявил врио главы ведомства Руслан Давыдов. ФТС перестала обнародовать данные весной 2022 года.

«Против нас идет настоящая экономическая война, поэтому подыгрывать и карты свои раскрывать в ближайшей перспективе смысла мы не видим»,— сказал господин Давыдов в интервью «РИА Новости» в кулуарах ПМЭФ.

Он говорил, что с начала года доля товарооборота РФ со странами Евросоюза (ЕС)упала до 18%. По словам Руслана Давыдова, импорт РФ почти восстановился до докризисного уровня, а экспорт в физическом отношении снизился на 2%. Он сказал, что Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили ЕС во внешней торговле РФ.

Лаура Кеффер

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