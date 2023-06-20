Байден считает, что Блинкен проделал «адскую работу» в Китае

Президент США Джо Байден по итогам поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Китай заявил, что стороны находятся на «правильном пути». Он считает, что во время визита был достигнут прогресс в отношениях между странами. Американский президент отметил, что господин Блинкен проделал «адскую работу».

«Здесь мы на правильном пути»,— сказал господин Байден журналистам (цитата по Reuters). У президента уточнили, чувствует ли он прогресс в отношениях между странами. «Он был достигнут»,— ответил глава государства.

Изначально в публикации Reuters было указано, что Джо Байден не увидел прогресса после поездки Энтони Блинкена. Позднее агентство исправило новость.

Господин Блинкен находился в Пекине с двухдневным визитом 18–19 июня. Он стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим КНР с 2018 года. Американский дипломат провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и главой МИД Китая Цинь Ганом.

О визите — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии».

Леонид Уварчев