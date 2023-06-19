Макрон сообщил о доставке комплекса Samp/T на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс Samp/T доставлен на Украину. По его словам, комплекс готов к эксплуатации.

«Я рад объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянские Samp/T сейчас развернуты и уже функционируют на территории Украины, где прикрывают ключевые объекты»,— сказал господин Макрон по итогам европейской конференции о противовоздушной обороне в Париже (цитата по ТАСС).

Минобороны Франции в феврале заявило о согласовании с Италией вопроса поставки комплекса Samp/T Украине. По информации СМИ, вооружение было доставлено в середине мая. По данным газеты La Stampa, обслуживание было поручено 20 местным специалистам.

О перспективах мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Разговоры о переговорах».

Леонид Уварчев