Reuters: Украина выполнила два условия из семи для вступления в ЕС

Украина выполнила два условия из семи для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с отчетом ЕС, который еще не обнародован, руководство союза намерено подчеркнуть прогресс, который достигла Украина за год после получения статуса кандидата.

«Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса, например, есть известные антикоррупционные дела»,— сказал один из собеседников агентства. По информации агентства, Украина выполнила критерии, связанные с реформой судов и закона о СМИ.

Еще один источник Reuters отметил, что не все изменения в рамках выполненных реформ получили удовлетворительную оценку. «Что касается реформ, то стакан был бы наполовину полон, мы бы никогда не приняли негативный тон по отношению к Украине в данный момент»,— добавил он.

Украина получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года. Для вступления в ЕС ей нужно выполнить семь критериев: запустить кампанию по борьбе со взяточничеством и отмыванием денег, провести реформу Конституционного суда и правоохранительных органов, принять законы о защите прав национальных меньшинств и ограничениях против олигархов, а также ряд других.

Reuters отмечает, что в 2022 году на Украине начались несколько крупных уголовных дел о коррупции, а также назначены новые главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

Руководство Украины надеется, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в декабре 2023 года. Страны Восточной Европы предлагали принять ее в союз в ускоренном порядке. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Украину примут в ЕС после окончания российско-украинского конфликта.

Что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко