ГД рассмотрит поправки о контрактной службе для жителей новых субъектов РФ

Государственная дума рассмотрит поправки, которые разрешат мужчинам заключать контракты с армией России вне зависимости от пребывания в запасе, в том числе жителям новых субъектов РФ, следует из опубликованного на сайте ГД документа (.doc).

«Поправкой устанавливается возможность заключения контракта о прохождении военной службы ...для всех граждан мужского пола независимо от их пребывания в запасе. Это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооруженных Сил РФ»,— говорится в примечании к поправкам.

Поправки внесли в законопроект № 370186-8, который, в частности, предлагает разрешить заключать контракт с ВС РФ гражданам с судимостью и гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе, и не имеющими заболеваний, перечень которых будет определять Минобороны России.

Согласно действующему законодательству, граждане с судимостью не могут проходить службу по контракту, однако их могут призвать на военную службу по мобилизации. При этом мобилизации не подлежат лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что бойцам ЧВК и добровольческим организациям нужно заключить контракты с Министерством обороны. Он также сказал, что нужно внести изменения в законодательство для обеспечения этих формирований необходимым правовым статусом. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что его бойцы не будут этого делать. Ранее он заявил, что к 18 июня 32 тыс. бывших заключенных «убыло домой» в связи с окончанием контракта с ЧВК.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, который предлагает освобождать от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших нетяжкие преступления. Но «прощение» последует не сразу, а уже после увольнения со службы или в случае получения государственной награды. До этого момента уголовное дело в отношении участника СВО должно быть приостановлено по ходатайству войсковой части, а уже отбывающий наказание будет освобожден условно.

Подробнее — в материале «Искупление в законе».

Эрдни Кагалтынов