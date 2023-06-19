«Тинькофф» сообщил об устранении неполадок в работе мобильного приложения

Ошибки в работе мобильного приложения банка «Тинькофф» исправлены, говорится в уведомлении при входе в приложение финансовой организации. Ранее сегодня, 19 июня, пресс-служба банка сообщала о сбоях в работе сервиса.

Накануне в компании заявили, что проблемы с частью операций в мобильном приложении «Тинькофф» могут наблюдаться у небольшой части клиентов.

Кроме того, сегодня о сбоях в работе мобильного приложения сообщали пользователи сети «ВКонтакте». По данным Brand Analytics на 16:45 мск, число жалоб пользователей на ошибки в работе сервиса опустилось ниже базового уровня и приблизилось к нулю.

Эрдни Кагалтынов