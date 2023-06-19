Пользователи мобильных приложений «ВКонтакте» и «Тинькофф» сообщают о сбоях

Часть клиентов мобильного приложения «Тинькофф» сообщают о трудностях с некоторыми операциями, сообщила ТАСС пресс-служба банка. О проблемах в работе мобильного приложения сообщают и пользователи «ВКонтакте», свидетельствуют данные детектора сбоев Brand Analytics.

«У небольшой части клиентов могут наблюдаться проблемы с частью операций в мобильном приложении, мы сейчас работаем над их скорейшим устранением»,— сообщила пресс-служба «Тинькофф» агентству.

При этом, по данным Brand Analytics на 15:30 мск, число обращений о сбоях на работу приложения «Тинькофф» не превышает базового уровня. Тем временем количество сообщений о сбоях в приложении «ВКонтакте» превышает базовый уровень в три раза. Позже в пресс-службе соцсети сообщили «Ъ»: «''ВКонтакте'' работает в обычном режиме: все сервисы доступны пользователям в полном объеме».

Эрдни Кагалтынов