Экс-мэр «встал на путь исправления»

Суд удовлетворил ходатайство адвоката бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова об условно-досрочном освобождении. Экс-чиновник не допускал нарушений порядка отбывания наказания, а также имеет неоднократные поощрения за добросовестный труд и примерное поведение, отметили в суде. Евгений Арапов также в полном объеме погасил штраф в размере 15 млн руб. Экс-мэр, приговоренный к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу, отбыл наказание сроком более чем три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отметил, что осужденный экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов был поощрен за добросовестный труд и примерное поведение

Фото: VK.com Суд отметил, что осужденный экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов был поощрен за добросовестный труд и примерное поведение

Фото: VK.com

Акбулакский районный суд Оренбургской области удовлетворил ходатайство адвоката бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова об условно-досрочном освобождении. Как сообщила пресс-служба учреждения, осужденный не допускал нарушений порядка отбывания наказания, был поощрен за добросовестный труд и примерное поведение. Евгений Арапов также в полном объеме погасил назначенный ему штраф в размере 15 млн руб.

На суде представитель прокуратуры просил отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку не достигнута цель наказания — исправление осужденного. Однако суд пришел к выводу, что осужденный Арапов «встал на путь исправления и не нуждается для своего исправления в полном отбывании наказания в виде лишения свободы».

Постановление суда пока не вступило в силу. Прокуратура Оренбургской области намерена определиться с решением о том, подавать ли жалобу, после получения документа. «Окончательное решение принимается после изучения постановления»,— уточнили «Ъ» в пресс-службе проку­ратуры.

Евгения Арапова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн руб. в августе 2020 года. Бывшему чиновнику осталось отбыть еще год и четыре месяца. Также экс-мэр был лишен права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ в течение пяти лет. Евгений Арапов был признан винов­ным в создании коммерческой фирмы через подставное лицо, в получении взятки в крупном размере, а также в получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Бывшего мэра Оренбурга задержали в августе 2018 года, когда он находился в мед­учреждении. На больничный градоначальник отправился после того, как был задержан его заместитель по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов. Сначала Евгений Арапов был помещен под стражу, затем уволен с поста главы города (занимал эту должность в период 2015–2018 годов), впоследствии переведен под домашний арест, а позже отпущен под подписку о невыезде. Геннадия Борисова осудили в июле 2019 года на два с половиной года колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в июле 2012 года Евгений Арапов, находясь на посту главы Оренбурга, через подставное лицо создал компанию, которая заключала с мэрией договоры аренды недвижимости, находящейся в муниципальной собственности, сдавала имущество предпринимателям в субаренду и зарабатывала на этом. Доход компании за шесть лет работы превысил 14 млн руб.

Также силовики выяснили, что в мае 2018 года Евгений Арапов получил от Геннадия Борисова 400 тыс. руб. из предполагаемой взятки в 600 тыс. руб. Средства вице-мэр принял от генерального директора одной из коммерческих организаций за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недви­жимости.

Кроме того, Евгения Арапова признали виновным в получении взятки в виде однокомнатной квартиры стоимостью 1,3 млн руб. от директора коммерческой организации за услуги, описанные той же формулировкой: общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недви­жимости.

Ни в процессе следствия, ни в суде Евгений Арапов вину не признал.

Как отмечает адвокат, старший партнер Адвокатского бюро ZKS Андрей Гривцов, по статистике процент удовлетворения ходатайств об условно-досрочном освобождении в России составляет чуть менее 50%: «Оно зависит от целого ряда обстоятельств: возмещения причиненного ущерба или выплаты назначенного судом штрафа, поведения после заключения под стражу и в период отбытия наказания, наличия поощрений или дисциплинарных взысканий, характеристики, которую дает администрация исправительного учреждения, состояния здоровья осужденного, отсутствия предыдущих судимостей, конкретной правоприменительной практики, которая складывается в том или ином регионе».

Как полагает эксперт, в рассматриваемой ситуации «все условия для условно-досрочного освобождения, по всей видимости, соблюдены»: «Осужденный за особо тяжкие преступления отбыл три четверти назначенного ему наказания, выплатил в полном объеме штраф. Наверняка было учтено и его поведение в период отбывания наказания. Вряд ли освобождение было возможно при наличии дисциплинарных взысканий и отсутствии поощрений».

Ани Айвазян